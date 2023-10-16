أوشاكوف يشدد على ضرورة وقف إطلاق النار فوراً في قطاع غزة وبدء التسوية السلمية

شدد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف على ضرورة وقف إطلاق النار فوراً في قطاع غزة وبدء التسوية السلمية للوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

نقل موقع آر تي عن أوشاكوف قوله في تصريح اليوم: إن الرئيس فلاديمير بوتين يتابع تطورات الحرب على غزة باهتمام كبير، حيث أجرى وسيجري اتصالات مع رؤساء وزعماء في المنطقة لإيجاد حل سريع لهذه الأوضاع، مؤكدا

أن هدف أي مفاوضات للسلام في الشرق الأوسط يجب أن يتجسد في قيام دولة فلسطينية وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.