الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين و31 طائرة مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من قبل الدفاعات الجوية الروسية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما تكبد الجيش الأوكراني أكثر من 700 قتيل من أفراده.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس: إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية طائرتين أوكرانيتين من طراز “ميغ 29” و”سو25″، فضلاً عن 31 طائرة مسيرة، إضافة إلى اعتراض صاروخين من راجمات “هيمارس” أمريكية الصنع.

وأوضحت الوزارة أن ضربات صاروخية بعيدة المدى أصابت مستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية ومرافق تخزين وقود الطائرات في منطقة مدينة خميلنيتسكي، فيما تم تدمير مركز اتصالات في مطار ميرغورود بمنطقة بولتافا.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم صد 10 هجمات للقوات الأوكرانية على عدد من المحاور، حيث خسرت هذه القوات ما يصل إلى 460 جندياً، إضافة إلى تدمير 3 دبابات ومدرعتين.