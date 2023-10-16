الرئيس الإيراني يحذر من استمرار جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني

حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم من استمرار جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.

وقال نائب رئيس مكتب الرئيس الإيراني للشؤون السياسية محمد جمشيدي في تصريح اليوم: إن رئيسي اعتبر خلال المحادثة الهاتفية أن استمرار الحصار وارتكاب المجازر بحق النساء والأطفال والهجوم البري على غزة من شأنه أن يؤدي إلى حرب طويلة وواسعة النطاق.

ولفت جمشيدي إلى أن رئيسي أجرى أيضا اتصالا هاتفيا مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان تناول تزايد التوتر في المنطقة وإجراءات التوصل إلى حل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.