النواب اللبناني: نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته حق مشروع للعودة ولإقامة دولته المستقلة

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته بكل الوسائل المتاحة حق مشروع من أجل العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن بري قوله في كلمة ألقاها عبر الفيديو أمام المؤتمر الطارئ الذي عقد في الجزائر اليوم على مستوى رؤساء المجالس النيابية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي: إن “آلة القتل الصهيونية تستبيح أرواح ودماء الفلسطينيين أطفالاً ونساءً وشيوخاً على نحو لم تشهده البشرية من قبل”، مشدداً على أن الدفاع عن غزة وعن فلسطين ليس مسؤولية الفلسطينيين وحدهم بل هي مسؤولية الأمة جمعاء.

وأضاف بري: إن “المشروع الإسرائيلي الذي ينفذ الآن فوق جغرافيا قطاع غزة بالدم والنار والتدمير والذي يتبارى المستويان السياسي والعسكري في الكيان الإسرائيلي بالتباهي بإعلانه وكشف نواياه من خلال العودة إلى التلويح بمخطط (الترانسفير) للشعب الفلسطيني من قطاع غزة، إذا ما قدر له أن يمر هو ليس سقوطاً وقضاء على القضية الفلسطينية إنما هو سقوط للأمن القومي العربي والإسلامي ومشروع تجزئة وتقسيم للمنطقة بأسرها إلى دويلات طائفية وعرقية متناحرة تكون (إسرائيل) فيها هي الكيان الأقوى.

وطالب بري بالمسارعة فوراً إلى تشكيل وفود حكومية من دول منظمة التعاون الإسلامي تتحرك وتتوزع على كل عواصم القرار في العالم لوقف حرب الإبادة التي تشنها آلة الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضغط أيضاً من أجل وقف كل مشاريع التهويد التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والمسجد الأقصى، ولا سيما مشاريع تقسيمه زمانياً ومكانياً.