عشرات الشهداء منذ فجر اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على غزة

استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون اليوم، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال شن منذ فجر اليوم سلسلة غارات مكثفة على منازل الفلسطينيين في حي الأمل غرب القطاع وخان يونس جنوبه ومخيم النصيرات وسطه، ما أدى إلى استشهاد 46 فلسطينياً، ودمار كبير في المنازل.

واستشهد أربعة فلسطينيين، وأصيب 11 آخرون في قصف لطيران الاحتلال ومدفعيته لمنازل الفلسطينيين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما استهدف طيران الاحتلال مقرين للدفاع المدني، أحدهما وسط القطاع، والثاني في حي تل الهوا جنوبه الغربي، ما أدى إلى ارتقاء 7 من طواقمه وإصابة آخرين.