مظاهرة في العاصمة اليونانية نصرة للقضية الفلسطينية

شهد وسط العاصمة اليونانية أثينا مظاهرة نصرة للشعب الفلسطيني، وإدانة للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وانطلقت المظاهرة من جانب السفارة الأمريكية في أثينا باتجاه سفارة الكيان الإسرائيلي، حيث ندد المشاركون بالعدوان وعمليات التطهير العرقي التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وطالب المتظاهرون بإغلاق سفارة الكيان الإسرائيلي في أثينا، احتجاجاً على ما يقوم به من مجازر ضد الفلسطينيين.

وتشهد عواصم ومدن عالمية مظاهرات حاشدة، منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة.