الجزائر تجدد وقوفها الكامل مع الفلسطينيين في مواجهة العدوان الهمجي

أعربت الجزائر عن رفضها وتنديدها بجرائم الإبادة الجماعية الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة وقوفها الكامل مع الفلسطينيين في مواجهة هذا العدوان الهمجي.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية “واج” عن بيان للرئاسة الجزائرية صدر عقب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن ترأسه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قوله: إنه “بعد دراسة الأوضاع المأساوية الراهنة للشعب الفلسطيني الشقيق وعمليات الإبادة الجماعية الممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة تبدي الجزائر رفضها لهذه العمليات ضد المدنيين العزل، مؤكدة تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق مع قناعتها التامة بأن الحل الجذري لا يكمن في الإبادة ولا الترحيل الجماعي، ولكن بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف”.

ودعا البيان المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لضمان الحماية للمدنيين الفلسطينيين العزل في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.