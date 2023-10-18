الإضراب يعم الضفة الغربية ودعوات للتظاهر تنديداً بعدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

عم الإضراب مدن وبلدات الضفة الغربية اليوم تنديداً بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني عشر على قطاع غزة المحاصر، وبالمجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصفه مستشفى المعمداني وراح ضحيتها أكثر من 500 شهيد، وما يزيد على 600 مصاب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الإضراب الذي دعت إليه القوى الوطنية الفلسطينية شمل جميع مناحي الحياة، وأغلقت الجامعات والمصانع والمعامل والبنوك والمصارف والمحلات التجارية أبوابها، كما شمل المواصلات العامة وسط دعوات للتظاهر في جميع المدن والبلدات رفضاً لجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وعم الحداد الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونكست الأعلام على المؤسسات الرسمية الفلسطينية في الضفة الغربية.