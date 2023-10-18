الصين تدين جريمة الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مستشفى المعمداني في غزة

أدانت وزارة الخارجية الصينية الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مستشفى المعمداني في غزة، والتي أدت إلى استشهاد مئات الفلسطينيين، بينهم العديد من النساء والأطفال.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم تعليقاً على الاعتداء على المستشفى في غزة: “إن الصين تدين بشدة وتشعر بالصدمة من هول الخسائر البشرية الفادحة الناجمة عن الهجوم على مستشفيات غزة”.

وتابع المتحدث: إن الصين تدعو إلى إنهاء الحرب وحماية المدنيين وتجنب المزيد من الكوارث الإنسانية.