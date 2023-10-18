المقاومة اللبنانية تعلن استهداف دبابة للاحتلال الإسرائيلي في موقع الراهب ومقتل وجرح طاقمها

أعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية أن مجموعة من مقاتليها استهدفت دبابة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع ‏الراهب، ما أدى إلى مقتل وجرح طاقمها.

وقالت المقاومة في بيان لها اليوم: “عند الساعة الثالثة والربع من فجر يوم الأربعاء قامت مجموعة ‏الشهيدين حسين هاني الطويل ومهدي محمد عطوي باستهداف دبابة ميركافا لقوات الاحتلال في موقع ‏الراهب، وتمت إصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى قتل وجرح طاقمها”.

من جانبها، أقرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 4 من جنودها، جراء تعرضهم لنيران مضادة للدروع من قبل المقاومة خلال الليلة الماضية.

واستهدفت المقاومة اللبنانية أمس مواقع الاحتلال الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة وأوقعت إصابات في صفوفه.