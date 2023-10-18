المقاومة اللبنانية تعلن استهداف دبابة للاحتلال الإسرائيلي في موقع الراهب ومقتل وجرح طاقمها
أعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية أن مجموعة من مقاتليها استهدفت دبابة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع الراهب، ما أدى إلى مقتل وجرح طاقمها.
وقالت المقاومة في بيان لها اليوم: “عند الساعة الثالثة والربع من فجر يوم الأربعاء قامت مجموعة الشهيدين حسين هاني الطويل ومهدي محمد عطوي باستهداف دبابة ميركافا لقوات الاحتلال في موقع الراهب، وتمت إصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى قتل وجرح طاقمها”.
من جانبها، أقرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 4 من جنودها، جراء تعرضهم لنيران مضادة للدروع من قبل المقاومة خلال الليلة الماضية.
واستهدفت المقاومة اللبنانية أمس مواقع الاحتلال الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة وأوقعت إصابات في صفوفه.