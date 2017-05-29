205543 طالبا يتقدمون إلى امتحانات الثانوية العامة غدا

أنهت وزارة التربية كل الإجراءات اللازمة لإنجاح سير العملية الامتحانية لمرحلة التعليم الثانوي بمختلف فروعه والتي تبدأ يوم غد في ال 30 من أيار الجاري ولغاية ال 15 من حزيران المقبل.

وأوضح مدير الامتحانات العامة يونس فاتي أن وزارة التربية أكملت الاستعدادات لضمان سير الامتحانات بالشكل المطلوب. مشيراً إلى أن عدد الطلاب المتقدمين إلى شهادة الثانوية العامة بمختلف فروعها الأدبي والعلمي والشرعية والصناعية والتجارية والنسوية نحو /205543/ طالبا وطالبة موزعين على 1848 مركزا .

واشار فاتي الى ان مديرية الامتحانات وجهت باستقبال جميع الطلاب الخارجين من المناطق غير الامنة وتوفير كل مستلزمات العملية الامتحانية لهم.

وكانت الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب وبدعم الحكومة السورية وباشراف اللجنة العليا للاغاثة أخرجت امس طلاب شهادة التعليم الثانوي والمشرفين عليهم من مخيم اليرموك عن طريق /يلدا/ لتقديم امتحاناتهم للعام الدراسى /2016/2017/ .