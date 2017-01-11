21 موعد الاختبار “اللغوي” لأعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الفرات

وافقت وزارة التعليم العالى على اجراء اختبار المقدرة اللغوية الخاص بالتقدم لمسابقة أعضاء الهيئة التدريسية فى مركزين بمدينتى الحسكة ودير الزور.

وأوضح مدير فرع جامعة الفرات الدكتور نجم الحميدى أن الاختبار يجرى للمرة الاولى فى المحافظة حيث تم تحديد موعد تنفيذ الاختبار بتاريخ 21 من الشهر الجارى لإتاحة الفرصة أمام الراغبين بالتعيين ضمن الهيئة التدريسية لتقديم الاختبار فى مدينة الحسكة دون

الحاجة الى السفر الى خارج المحافظة.

وبين ان النجاح فى اختبار المقدرة اللغوية شرط أساسى للتعيين بموجب مسابقة أعضاء الهيئة التدريسية التى أعلنت عنها وزارة التعليم العالى فى وقت سابق.

وكان فرع جامعة الفرات فى المحافظة نفذ الاسبوع الماضى اختبار اللغة الاجنبية للراغبين بالقيد فى درجة الدكتوراه والأول من نوعه فى العامالحالى.