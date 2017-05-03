2100 دونم ستنضم للأراضي الزراعية بالسويداء

أعلن مدير فرع استصلاح الأراضي وتطوير التشجير المثمر بالسويداء عن بدء تنفيذ عمليات استصلاح للموسم الحالي ضمن خطة تشمل مساحة قدرها 2100 دونم بغية تأهيلها لتكون جاهزة للاستثمار الزراعي.

وأوضح المهندس حسام جمول في تصريح له اليوم أن الاستصلاح يبدأ حاليا لأراضي المحاصيل في قريتي أم ضبيب والغارية ويشمل خلال الفترة القادمة مناطق للتشجير المثمر في ضهر الجبل والمشنف وسهوة الخضر. إضافة لمتابعة تمشيط أراض سبق استصلاحها سابقا ضمن موقعي عرمان وسالة.

ولفت جمول إلى استمرار العمل رغم كل الصعوبات المتمثلة بنقص الكادر العامل وقدم الآليات والحاجة إلى استبدالها بأخرى ذات استطاعات أكبر.

وكان فرع استصلاح الأراضي وتطوير التشجير المثمر بالسويداء استصلح العام الماضي 2225 دونما من الأراضي الزراعية في مناطق نمرة شهبا والعفينة وعرمان والشقوق وسالة وضهر الجبل.