«23» الجاري.. بدء توزيع بذار القمح على مزارعي السويداء

حدد فرع المؤسسة العامة لاكثار البذار بالسويداء الـ 23 من الشهر الجاري موعدا لبدء توزيع بذار القمح لتنفيذ الخطة الزراعية للموسم الحالي.

وأوضح مدير الفرع المهندس وائل الطويل أن عمليات التوزيع تتم استنادا الى وثيقة التنظيم الزراعى والبطاقة الشخصية، وتتضمن أصناف القمح المعقمة والمغربلة وهي متوافرة بكميات جيدة وكافية للخطة الزراعية.

وبين الطويل أن الفرع أعلن أيضا عن بدء عمليات التعاقد مع المزارعين لزراعة مساحة نحو 13 الف دونم من القمح و 8 الاف دونم من الشعير لتنفيذ الخطة الانتاجية الاكثارية للموسم الحالي لمصلحة الفرع، حيث سيتم توفير مستلزماتها من البذار بكميات قدرها 201 طن للقمح والشعير.