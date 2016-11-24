2334 طالبا يشاركون بمنافسات الأولمبياد العلمي على مستوى المحافظات

يشارك 2334 طالبا وطالبة من الصف الأول الثانوي من مختلف المحافظات ممن تأهلوا عن تصفيات المناطق في اختبارات الأولمبياد العلمي السوري على مستوى المحافظات يوم الأحد القادم، وذلك بمواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية وعلم الأحياء.

وبين رئيس هيئة التميز والإبداع عماد العزب أن منافسات الأولمبياد العلمي السوري تبدأ من المدارس انتقالا إلى المناطق وبطريقة هرمية، حيث تتصاعد التصفيات وصولا إلى تصفيات المحافظات وانتهاء بالتصفيات النهائية التي تقام مركزيا مطلع العام القادم للوصول إلى الأوائل على مستوى سورية ورفد الفرق الوطنية بدفعة جديدة من المواهب العلمية وبدء التحضير للمشاركة في المنافسات العالمية خلال تموز القادم حيث سيقام الاولمبياد العالمي للرياضيات في ريو دي جانيرو بالبرازيل والفيزياء في اندونيسيا والكيمياء في تايلاند والمعلوماتية في إيران وعلم الأحياء في بريطانيا.

ولفت العزب إلى أن ما حققه الأولمبياد العلمي السوري من إنجازات على مستوى العالم خلال السنوات الماضية يزيد من مسؤءولية الهيئة في استمرار البحث عن مواهب التميز العلمي التخصصي والعمل على تأطيرها وتنميتها من خلال سلسلة المنافسات العلمية المتتالية للأولمبياد، إضافة إلى برامج التأهيل والتدريب النظري والعلمي الكفيل بإغناء المعارف وتطوير آلية التفكير ومهارات التحليل والاستنتاج لدى جيل الشباب القادم والعازم على أخذ ثورة في عملية بناء مستقبل الوطن بالعلم والفكر.

وكان 25875 طالبا وطالبة من الصف الأول الثانوي من مختلف المحافظات شاركوا في اختبارات الأولمبياد العلمي السوري في الـ 13 من الشهر الجاري التي تنظمها هيئة التميز والإبداع بالتعاون مع وزارة التربية على مستوى المناطق ممن تأهلوا عن تصفيات المدارس بمواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية وعلم الأحياء.