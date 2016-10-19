«24» الجاري.. ينطلق المعرض الدولي التخصصي للطاقات المتجددة والبديلة

بمشاركة عشرات الشركات العالمية والعربية والمحلية تنطلق فعاليات المعرض الدولي التخصصي الثاني للطاقات المتجددة والبديلة في الفترة ما بين الـ24 من الجاري والـ26 منه، برعاية وزارة الكهرباء وذلك في فندق الداما روز بدمشق.

ويهدف المعرض الذي تنظمه المؤسسة الدولية للتسويق “سيما” بدعم من اتحاد غرف التجارة السورية ونقابة مهندسي دمشق، إلى تبادل الخبرات والأفكار من قبل شركات الطاقة المتجددة حول أفضل السبل للمساهمة في سد احتياجات السوق المحلية من التقنيات الحديثة الخاصة بالتقنيات المتجددة، كما يشكل فرصة للمواطنين للتعرف على أحدث التكنولوجيا الخاصة بتوليد الطاقة من مصادرها المتجددة والاستفادة منها.