24 قتيلا و49 مصابا بانفجارات مستودعات الألعاب النارية في المكسيك

ارتفع عدد ضحايا الانفجارات بمستودعات للالعاب النارية في مدينة تولتيبك شمال مكسيكو أمس الى 24 قتيلا و49 مصابا وفقا لحصيلة جديدة أعلنتها السلطات المكسيكية اليوم.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المدعي العام قوله في بيان: “لدينا 24 قتيلا و49 جريحا نقلوا إلى مستشفيات مختلفة” بينما أوضح وزير الأمن العام ماريبل سرفانتس أن من بين القتلى أربعة رجال إطفاء وخمسة عناصر في الشرطة.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مصرع 19 شخصا وإصابة العشرات جراء هذه الانفجارات.

ووقع العديد من الانفجارات بأسواق ومصانع ومستودعات للألعاب النارية في منطقة تولتيبك التي تبعد نحو 32 كيلومترا إلى الشمال من مكسيكو سيتي منها سلسلة انفجارات كبيرة في سوق في كانون الأول عام 2016 أودت بحياة نحو 36 شخصا.