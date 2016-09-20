240 ضبطاً حراجياً بحق المخالفين في حمص

اعلن مدير الزراعة بمحافظة حمص المهندس محمد نزيه الرفاعي انه في إطار الجهود المبذولة لحماية الغابات من التعديات تواصل عناصر الضابطة الحراجية بمديرية الزراعة بالمحافظة قيامها بجولات ميدانية على مختلف المواقع الحراجية الطبيعية والاصطناعية بريف المدينة للتأكد من سلامة هذه المواقع.

واوضح أنه تم منذ بداية العام وحتى مطلع الشهر الجاري تنظيم 240 ضبطاً حراجياً بحق المخالفين والمتعدين على مواقع التحريج تمهيداً لإحالتهم للمحاكم المختصة.