25 عملا نحتيا في معرض الفنان نزار سعود

تحت عنوان الفرح تستضيف صالة المركز الثقافي العربي في مدينة جبلة معرض الفنان التشكيلي نزار سعود الذي ضم 25 عملا نحتيا.

من جهتها رأت الفنانة التشكيلية نجود أسعيد ان المعرض يتناول عدة أفكار تتوحد تحت عنوان واحد هو إشاعة الفرح بعد حالة الدمار التي عشناها أثناء الحرب الإرهابية على سورية لذلك تناول الفنان نزار فكرة السعادة بكل جوانبها.

يذكر أن الفنان التشكيلي نزار سعود مهندس زراعي وهو عضو في اتحاد الفنانين التشكيليين وخريج مركز الفنون التطبيقية باللاذقية له معارض جماعية متعددة كان اخرها ضمن مهرجاني جبلة وارواد الثقافيين العام الحالي، إضافة لمعرضه الفردي الأول في طرطوس العام الحالي.

يشار إلى أن المعرض يستمر حتى يوم الأربعاء القادم.