«255» منظومة إنارة شمسية في سلمية‏

بدأ مجلس مدينة سلمية بتركيب 255 منظومة إنارة شمسية في عدة شوارع ومناطق حيوية في المدينة وذلك بالتعاون مع مؤسسة الآغا خان حيث تمت إنارة الكورنيش الشمالي والكورنيش الغربي وشارع حماة بدءا من دوار الشهداء وصولا لقوس النصر.‏

وأوضح مازن الحلاق رئيس قسم الإنارة في مجلس المدينة أنه تم تنفيذ ثلث خطة العمل وأنه خلال شهر سيتم تنفيذها بالكامل، مؤكدا أن منظومة الإنارة الشمسية ستوفر استهلاك الطاقة الكهربائية عن الشبكة العامة بشكل كبير وستخفض قيمة الفواتير التي يدفعها مجلس المدينة لشركة الكهرباء فضلا عن أنها تنير المناطق التي لا يستطيع مجلس المدينة إنارتها.‏

مجلس المدينة قام بتركيب “166” منظومة إنارة شمسية في مدينة سلمية العام الماضي وقد أثبتت جدوها العملية والاقتصادية.‏