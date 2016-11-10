«26» الجاري امتحان التمريض الموحد دورة تشرين 2016

وبينت مدير عام المركز الدكتورة ميسون دشاش أن الامتحان كتابي خصص له 100 درجة وفق المعايير المرجعية الوطنية “النارس” التي تحدد الحد الأدنى من المعرفة والمهارات العملية وهي من نموذج الأسئلة متعددة الخيارات وتتضمن عدة محاور .

ولفتت دشاش إلى أن نجاح الطالب من الجامعات الحكومية والخاصة وحصوله على علامة 50 بالمئة، يعد شرطا للتخرج ويستفيد الطالب من المساعدات الامتحانية بمقدار علامتين فقط كما يعد النجاح وحصول الطالب على علامة 60 بالمئة شرطا للتقدم لمفاضلة الدراسات العليا، موضحة انه يحق لطلاب الجامعات السورية الحكومية الذين لم يتبق لديهم سوى 4 مقررات دراسية والذين سجلوا الكترونيا عبر موقع المركز في الفترة ما بين 13-11-2016 و20-11-2016 التقدم لامتحان التمريض الموحد دورة تشرين 2016.

وأشارت دشاش إلى أنه يتم دفع الرسوم الخاصة بالامتحان 5000 ليرة سورية لطلاب الجامعات الخاصة و3000 ليرة سورية لطلاب الجامعات الحكومية في المصرف التجاري السوري على الحساب الخاص بمركز القياس والتقويم.