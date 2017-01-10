264610 طالبا وطالبة لامتحانات الفصل الأول وتوزيع 100 آلة تصوير على مدارس المحافظة

يتوجه غدا الأربعاء ( 264610 ) طالب وطالبة في محافظة اللاذقية لتقديم امتحانات الفصل الدراسي الأول وأوضح عبد الحنّان صبيح مدير تربية اللاذقية أن مجموع طلاب مرحلة التعليم الأساسي 208432 طالبا وطالبة ومجموع طلاب الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي 35861 طالبا وطالبة وعدد الطلاب الوافدين 42000 طالب في مختلف المراحل الدراسية ويوجد في المحافظة 1136 مدرسة

ونوه صبيح إلى أن عدد طلاب الثالث ثانوي العلمي في المحافظة 9300 طالب وطالبة سيخضعون غدا الساعة الثامنة صباحا لامتحان مادة الرياضيات (المنهاج الجديد ) والأسئلة موحدة من وزارة التربية .

وأضاف مدير التربية أنه تم تفقد التحضيرات والاستعدادات لإجراء العملية الامتحانية في مدارس اللاذقية مشيرا إلى أنه تم توزيع 100 آلة تصوير على مختلف المدارس حسب الحاجة وأنه خلال عشرة ايام سيتم توزيع 1000 لوح ( وايت بورد ) مقدمة من منظمة اليونيسيف على عدد من المدارس .

البعث ميديا || اللاذقية – عائدة أسعد