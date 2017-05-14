«270» ألف طالب يتوجهون للتقدُّم الى امتحانات شهادة التعليم الأساسي

توجه اليوم نحو 270 ألف طالب وطالبة للتقدم إلى امتحانات شهادة التعليم الأساسي موزعين على 2100 مركز امتحاني في المحافظات.

وكانت وزارة التربية أعلنت أمس إنهاء الاستعدادات والاجراءات اللازمة لانجاح سير العملية الامتحانية لمرحلة التعليم الاساسى التي تستمر حتى الـ25 من أيار الجاري.

وأوضح مدير الامتحانات العامة يونس فاتي أن الوزارة أكملت الاستعدادات لضمان سير الامتحانات بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين الى شهادة التعليم الاساسى يبلغ نحو 270 ألفا موزعين على 2100 مركز امتحاني بينما يبلغ عدد طلاب الاعدادية الشرعية 3000 طالب موزعين على 48 مركزا امتحانيا.