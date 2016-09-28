«2800» هكتار مخصصة لزراعة البقوليات في منطقة الغاب

خصصت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة مساحة 2800 هكتار لزراعة البقوليات بمختلف أنواعها خلال الخطة الزراعية للموسم الحالي.

وأوضح مدير الثروة النباتية في الهيئة المهندس وفيق زروف أن الخطة تتضمن زراعة 2200 هكتار مروي و600 هكتار بعل بمختلف أصناف البقوليات وخاصة الفول والعدس والحمص والبازلاء.

ولفت زروف إلى أن زراعة البقوليات تحسنت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية بسبب ارتفاع ثمنها مقارنة بتكلفة الإنتاج المنخفضة نسبياً، كما أن مستلزمات الإنتاج متوفرة من بذور وأسمدة وري شتوي، داعياً الفلاحين إلى الإقبال بكثافة على زراعة البقوليات خلال الموسم الحالي بسبب الحاجة لمختلف أصنافها.