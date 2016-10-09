إصابة 15 شخصاً بخروج قطار عن مساره في نيويورك

أصيب 15 شخصا على الأقل جراء خروج قطار ركاب عن مساره في مدينة لونغ آيلاند بولاية نيويورك الأمريكية.

وقال المسؤولون عن السكك الحديدية والشرطة، إن قطار ركاب تابعا لشركة لونغ أيلاند للسكك الحديدية خرج عن القضبان أمس قرب بلدة نيو هايد بارك في لونغ آيلاند بولاية نيويورك ما أدى إلى تعليق الخدمة على هذا الخط الرئيسي في الاتجاهين.

وقالت الشرطة.. إن الحادث وقع عندما صدم قطار ركاب قطارا لنقل عمال صيانة السكك الحديدية شرق مانهاتن.

وأشارت ماري فيرنا المتحدثة باسم شرطة مقاطعة ناسو إن ما بين 15 و20 شخصا أصيبوا في الحادث وإنه من غير المعتقد أن أيا من هذه الإصابات تشكل تهديدا للحياة فيما قال أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك في بيان.. إن “عدد الجرحى 11 وليس بينها حالات خطيرة”.

وبين كومو ان القطار المؤلف من 12 عربة كان متجها صوب الشرق على خط السكك الحديدية الرئيسي حاملا نحو 600 راكب عندما خرجت أول ثلاث عربات منه عن السكة على بعد نحو نصف ميل شرق محطة نيو هايد بارك.