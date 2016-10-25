سوق دمشق يغلق بانخفاض 1,94 نقطة

أغلقت جلسة تداولات سوق دمشق للاوراق المالية اليوم على حجم تداول قدره

22247 سهما موزعة على 30 صفقة بقيمة تداولات اجمالية بلغت 261ر3 ملايين

ليرة وانخفض موءشر السوق 94ر1 نقطة عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة

83ر1484 نقطة وبنسبة تغير سالبة قدرها 13ر0 بالمئة.

وانخفض بنتيجة جلسة تداولات اليوم سهم بنك قطر الوطنى عن سعر اغلاق جلسة

التداول السابقة بنسبة 15ر0 بالمئة وأغلق على سعر 58ر153 ليرة وكذلك سهم

بنك سورية الدولى الاسلامى تراجع بنسبة 54ر0 بالمئة وأغلق على سعر

04ر176 ليرة اضافة الى سهم بنك الشام الذى انخفض بنسبة 79ر0 بالمئة

وأغلق على سعر 93ر149 ليرة وسهم شركة العقيلة للتأمين التكافلى تراجع

بنسبة 72ر1 بالمئة واغلق على سعر 100 ليرة بينما لم تسجل الشركات الاخرى

المدرجة أى صفقة على أسهمها.

وأغلقت جلسة التداول السابقة أمس على حجم تداول قدره 12371 سهما توزعت

على 13 صفقة بقيمة تداولات اجمالية بلغت 782ر1 مليون ليرة واغلق موءشر

السوق عند 77ر1486/0