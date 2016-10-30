بقوة 1ر7 درجات.. زلزال يضرب وسط ايطاليا

ضرب زلزال بلغت شدته 1ر7 درجات على مقياس ريختر وسط ايطاليا اليوم دون ورود انباء فورية عن وقوع خسائر او اصابات 0

ونقلت رويترز عن هيئة المسح الجيولوجى الامريكية قولها: ان مركز الزلزال كان على بعد 68 كيلومترا بين شرق وجنوب شرق بيروجيا وعلى عمق108 كيلومترات.

وشهدت ايطاليا في الأشهر القليلة الماضية سلسلة من الزلازل والهزات الأرضية حيث ضرب زلزال عنيف بلغت شدته 2ر6 درجات جنوب بيروجيا في الـ24 من آب الماضي ما اسفر عن مقتل اكثر من 300 شخص ودمار قرية أماتريس وبلدتين أخريين مجاورتين.

كما ضرب زلزال وهزة ارضية بقوة 4ر6 و4ر5 درجات على التوالي وسط ايطاليا يوم الاربعاء الماضي دون وقوع اصابات او اضرار.

وتشهد منطقة وسط ايطاليا نشاطا زلزاليا كبيرا مقارنة بالمناطق الاخرى في البلاد وذلك نظرا لوقوعها في نقطة التقاء الصفيحتين الافريقية والاوراسية اضافة الى موقعها غير المتزن على جبال الابينيني.