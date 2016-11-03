الدفاع الروسية: إنقاذ طاقم الطائرة التي أصيبت قرب تدمر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مروحية تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية تعرضت، اليوم الخميس، لقصف بقذائف الهاون من قبل إرهابيين قرب تدمر السورية.

وأكدت الوزارة أن المروحية قامت بهبوط اضطراري خلال تنفيذها رحلة دورية بهدف إيصال مساعدات إنسانية إلى قرية تقع على مسافة 40 كيلومترا شمال غرب تدمر، مضيفة أن المروحية تعرضت لقصف بعد هبوطها على الأرض بقذائف الهاون من قبل مسلحين مجهولين خلال قيام طاقمها بتفقدها.

وشددت الوزارة على أن أفراد الطاقم لم يصابوا بأذى، وتم نقلهم جميعا إلى قاعدة حميميم في محافظة اللاذقية بوساطة مروحية إغاثة، فيما المروحية الأولى، فتعرضت لأضرار كبيرة منعتها من الإقلاع من موقع الهبوط.