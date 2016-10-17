«29» الجاري.. ينطلق معرض «المرأة الحلبية صمود وتحد وابداع»

أعلنت لجنة سيدات اعمال غرفة صناعة حلب عن اقامة معرضها الثالث “المرأة الحلبية صمود وتحد وإبداع” خلال الفترة من 29 تشرين الأول ولغاية 1 تشرين الثاني و ذلك في صالة ندوة الشهباء العائلية.

واعتبرت اللجنة في بيان لها أن النجاح الذي حققه موسما المعرض الأول والثاني شجع الغرفة على إقامة دورة جديدة تعكس إبداع سيدات حلب في صناعة أجود المنتجات رغم الظروف التي تمر بها المدينة وقلة الإمكانيات المتاحة.

وكانت لجنة سيدات الأعمال في غرفة صناعة حلب أقامت معرضها الثاني تحت العنوان نفسه في اذار الماضي، وضم ألبسة واكسسوارات ومفارش وأطعمة وحلويات ومنتجات للسيدات الصناعيات، كما قامت بإطلاق البرنامج التدريبي “نساء صامدات” بالتعاون مع مجموعة أم الشهيد في مجلس الشعب لتدريب وتأهيل السيدات ذوي الشهداء والجرحى، وأنجزت ثلاث دورات في حلب و دمشق على أن تعمم التجربة على باقي المحافظات.