29 شركة عالمية تتنافس على النفط الإيراني

كشف موقع وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت “شانا”، الاثنين 2 كانون الثاني الجاري، أن 29 شركة عالمية تأهلت للمنافسة على عقود النفط الجديدة التي تتضمن قيودا أقل.

وشملت القائمة شركات “غازبروم” الروسية و”شل” و”توتال” الفرنسية و”إيني” الإيطالية و”بتروناس” الماليزية و”دي.إن.أو” النرويجية، بالإضافة إلى شركات من الصين والنمسا واليابان ودول أخرى.

وكانت “دي.إن.أو” وقعت، في تشرين الثاني، مذكرة تفاهم مع شركة النفط الوطنية الإيرانية الحكومية لإجراء دراسة حول تطوير حقل “جنكولة” غرب إيران.

وتسعى طهران للاستفادة من خبرات شركات الطاقة الأجنبية في زيادة إنتاج النفط بعد رفع العقوبات الغربية عنها. وذلك من خلال عقود جديدة تسهل عمل المستثمرين، في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز.