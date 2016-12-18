ترامب يهين المتحدث باسم البيت الأبيض!!

انتقد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، للمتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست في تصريحات أمام مؤيديه في مدينة هيرشي بولاية بنسلفانيا الأميركية.

ووصف ترامب وصف إرنست بأنه “شخص أحمق”، متسائلا: “لا أعرف ما إذا كان هذا الرجل الأحمق يتحدث مع الرئيس باراك أوباما”!!

وتابع: أن “تعيين متحدث صحفي مناسب هو أمر بالغ الأهمية، وإرنست شخص ركيك للغاية”.

واعتبر ترامب إن إرنست لا يمتلك “المهارة الكافية” ليكون متحدثا باسم البيت الأبيض، مشيراً إلى أن “خبرا إيجابيا يبدو سلبيا في تفسيره. فهو يستطيع إعلان القضاء التام على “داعش” وكأن ذلك أمر مؤسف”.