3ر3 مليار ليرة إيرادات المناطق الحرة في 10 أشهر

حققت المؤسسة العامة للمناطق الحرة منذ بداية العام ولغاية شهر تشرين الأول الماضي إيرادات بلغت 3ر3 مليارات ليرة سورية.

وأوضحت المؤسسة في تقرير لها أن قيمة البضائع الداخلة إلى المناطق الحرة بلغت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 5ر50 مليار ليرة سورية فيما وصلت قيمة البضائع المصدرة 5ر39 مليار ليرة.

وأشار التقرير إلى أن رأس المال المستثمر في المناطق الحرة السورية بلغ 750 مليون دولار تعود ل 1038 مستثمرا يعمل لدى منشآتهم 6151 عاملا، لافتا إلى أن قيمة الرسوم الجمركية المحققة خلال الفترة المذكورة 4ر5 ملايين دولار.