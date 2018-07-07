3 آبار لمياه الشرب في السهوة والغارية الشرقية.. تعود للخدمة

تمكنت مؤسسة المياه بدرعا من إعادة 3 آبار لمياه الشرب للخدمة في قرية سهوة القمح وبلدة الغارية الشرقية.

رئيس دائرة الكهرباء والميكانيك في مؤسسة المياه المهندس عوض الزامل صرح أن ورشات المؤسسة أعادت تأهيل وصيانة بئر لمياه الشرب في قرية سهوة القمح، وبئرين في بلدة الغارية الشرقية، ووضعتها في الخدمة لتأمين مياه الشرب للمواطنين.

وبين أن ورشات المؤسسة ركبت مجموعات توليد ولوحات تحكم للآبار وتزويدها بالوقود اللازم للتشغيل.

كما أوضح أن المؤسسة ستعمل على تغيير أجهزة التعقيم لبعض الآبار لضمان إيصال المياه للمواطنين بالجودة المطلوبة، مبينا أن العمل جار لتأهيل شبكة المياه الواقعة على طريق الكرك الشرقي.

الزامل أوضح بأن المؤسسة وضعت خطة لإعادة تأهيل آبار في بلدة الجيزة، بالتوازي مع العمل على تقييم وضع الآبار في الريف الشرقي.

هذا وأعادت مؤسسة المياه، خلال الأيام القليلة الماضية، تأهيل الآبار وشبكات المياه داخل بلدة ابطع بعد انتهاء المظاهر المسلحة فيها.