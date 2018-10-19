3 أشخاص من المتورطين بمحاولة اغتيال الرئيس الفنزويلي بيد العدالة

أعلن وزير الاتصالات والمعلومات الفنزويلي خورخي رودريغيز اعتقال ثلاثة أشخاص على صلة بمحاولة الاغتيال الفاشلة للرئيس نيكولاس مادورو في آب الماضي.

وقال رودريغيز في تصريح أمس: “تم إلقاء القبض على أوسوالدو كاستيلو وفيلدر فاسكيز والضابط المتقاعد بالقوات الجوية الكولونيل رافائيل ديازو” مؤكدا ارتباط المتورطين باليمين المتطرف في فنزويلا .

ولفت رودريغيز الى انه تم حتى اللحظة تحديد واعتقال المجموعتين اللتين شاركتا في محاولة الاغتيال مشيرا إلى أن التحقيقات مستمرة.

ونجا الرئيس مادورو في آب الماضي من محاولة اغتيال باستخدام طائرتين مسيرتين خلال القائه خطابا في احتفال عسكري بينما أصيب سبعة من حراسه جراء ذلك.