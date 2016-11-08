3 شهور سجن للمخالفين .. “التجارة الداخلية” تطلب التشدد في نقل اللحوم بين المحافظات

طلبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من الجهات المعنية في وزارتي الدفاع والداخلية ومديريات حماية المستهلك بالمحافظات تنفيذ الإجراءات المتعلقة بضبط آلية نقل اللحوم بأنواعها “البيضاء والحمراء” بين المحافظات والتحقق من الفواتير العائدة لها والتأكد من قانونيتها وصحتها.

ويهدف هذا الإجراء الى ضمان سلامة اللحوم المنقولة ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية وصلاحيتها للاستهلاك البشري ومنعا لدخولها إلى الأسواق بطريقة غير قانونية عملاً بالمادة السابعة من القرار الوزاري /461/تاريخ 23-2-2016 وتعديلاته /2079 / تاريخ 4-10-2016.

وتنص المادة السابعة على أنه يسمح بنقل الذبائح بين المحافظات على أن تكون ممهورة بخاتم المسلخ وضمن سيارات مبردة مع فاتورة نظامية وعلى أن يتم دمغها من مسلخ المحافظة المنقولة منها والمحافظة المنقولة إليها قبل طرحها في الأسواق وعلى أن تتوافر فيها الشروط الصحية المطلوبة.

كما طالبت الوزارة في كتبها باتخاذ أشد العقوبات الرادعة بحق المخالفين وفق أحكام قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 والقرارات الصادرة بموجبه ولا سيما المادة 25 التي تنص على أن يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف ليرة سورية أو إحدى هاتين العقوبتين.

يذكر أن عناصر الضابطة الجمركية بدمشق ضبطت بداية الشهر الحالي مستودعاً سرياً يحوي كمية تقدر ما بين 2 و 3 أطنان من لحم الفروج الفاسد في منطقة باب شرقي كما تم تسيير دوريات متخصصة لمراقبة كل أنواع اللحوم الأسبوع الفائت في جميع الأسواق.