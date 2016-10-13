3 ملايين ليرة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية الامس

ارتفع حجم وقيم التداول في سوق دمشق للأوراق المالية ، حيث أغلقت جلسة تداول يوم أمس على حجم تداول قدره 19,426 سهماً موزعة على 22 صفقة بقيمة تداولات إجمالية بلغت 3 ملايين ليرة.

و انخفض مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية -5.84 نقطة عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة 1,494.79 نقطة وبنسبة تغير سالبة قدرها -0.39%. ‏

وكان لسهم بنك قطر الوطني- سورية المقدمة من حيث قيم التداول فقد تم تداول 8,875 سهماً بقيمة تداول إجمالية 1,366,175.00 ليرة من خلال 7 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 153.94 ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.16%، تلاه سهم‏ بنك البركة – سورية تم تداول 4,685 سهماً بقيمة تداول إجمالية 1,053,375.00 ليرة من خلال 3 صفقات. ليغلق سهمه على سعر 224.84 ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.85%،ومن ثم جاء سهم بنك الشام تم تداول 3,000 سهماً بقيمة تداول إجمالية 457,500.00 ليرة من خلال 4 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 152.50 ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.96%. ‏

ولا يزال سهم الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات – نماء موقوفاً عن التداول عملاً بأحكام المادة – 26– الفقرة (ج – 4) من نظام قواعد وشروط الإدراج لحين استكمال إجراءات إعادة إدراج اسهمها بعد تعرضها لحالة سطو وسرقة من قبل العناصرالمسلحة.‏

ولم تتم أي صفقة على كل من الشركة الأهلية للنقل، البنك العربي – سورية، السورية الدولية للتأمين – أروب، شركة العقيلة للتأمين التكافلي، الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية، بنك عوده سورية، بنك بيبلوس- سورية، بنك بيمو السعودي الفرنسي، بنك الأردن – سورية، بنك سورية والمهجر، فرنسبنك – سورية، الشركة السورية الوطنية للتأمين، الاتحاد التعاوني للتأمين، بنك سورية والخليج، بنك الشرق، الشركة السورية الكويتية للتأمين، المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق، الشركة المتحدة للتأمين. ‏