30 ألف شخص خرجوا من الأحياء الشرقية لحلب منذ بدء عملية الإجلاء

أعلن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير أن 30 ألف شخص خرجوا من شرق حلب منذ بداية عملية الإجلاء في المدينة.

حيث صرح ماورير لوكالة “نوفوستي” الروسية بإجلاء 30 ألف شخص لغاية اليوم من شرق حلب، مضيفاً أنه ووفقا لبيانات اللجنة الدولية لايزال في الأحياء الشرقية لحلب أعداد كبيرة من الناس الذين يريدون مغادرتها، وأن عملية الإجلاء قد تأخذ يومين إضافيين.

وخلص رئيس “الصليب الأحمر” إلى القول: ” نحن سنقوم بمجرد تنفيذ هذه العملية، طالما توجد الضرورة ، ونحن أيضا على استعداد لمساعدة الأشخاص الآخرين، الذين تم إجلاؤهم، بما في ذلك من الفوعة وكفريا “.