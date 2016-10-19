30 الجاري مكتب تنفيذي جديد لاتحاد الصحفيين

دعا رئيس اتحاد الصحفيين الزميل الياس مراد أعضاء مجلس الاتحاد المنتخبين من قبل المؤتمر العام السادس للاتحاد إلى الاجتماع لانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد 30 تشرين الأول الجاري وذلك في مبنى مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر.

وكان مراد أعلن أمس أن تقديم طلبات الترشح لعضوية المكتب التنفيذي تبدأ اعتبارا من اليوم الأربعاء ولمدة ثلاثة أيام تنتهى الساعة الثانية من ظهر يوم الجمعة 21 الشهر الجاري وذلك في مقر الاتحاد.

وأعلن الاتحاد أسماء الفائزين بعضوية مجلس الاتحاد للدورة الانتخابية السادسة بعد انعقاد أعمال المؤتمر العام السادس في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق على مدى يومي الـ 15 والـ 16 من الشهر الجاري.