«30» طنا من مادة الخميرة الجافة الى فرع المخابز الآلية في الحسكة

استلم فرع المخابز الآلية في الحسكة أمس كمية 30 طنا من مادة الخميرة الجافة اللازمة لتغطية احتياجات المخابز العامة والخاصة والاحتياطية في المحافظة للشهر الحالي.

وذكر مدير فرع المخابز الآلية المهندس محمد بشير عمر أنه جرى توزيع الكميات المستلمة من الخميرة الجافة على المخابز في مدينة القامشلي عن طريق فرع المخابز بالنسبة للمخابز العامة واتحاد الحرفيين للمخابز الخاصة، وذلك بهدف تأمين احتياجات جميع المخابز للشهر الحالي في حين من المقرر أن يتم توفير كمية 20 طنا لمخابز مدينة الحسكة في الأسبوع الجاري.

وأشار بشير إلى أن المخابز العامة التابعة لفرع المخابز الآلية في محافظة الحسكة أنتجت خلال شهر أيلول الفائت 5200 طنا من مادة الخبز بنسبة تنفيذ بلغت 120 بالمئة من الخطة الإنتاجية المقررة للفترة المذكورة والبالغة 4275 طنا.

ويتبع لفرع المخابز الآلية 13 مخبزا في مدن وريف المحافظة تضم 24 خطا إنتاجيا ويتم تأمين مستلزمات العمل والإنتاج فيها من الدقيق التمويني والمحروقات والخميرة الجافة بشكل شهري.