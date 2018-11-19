300 ألف متظاهر.. تواصل الاحتجاجات في فرنسا

بعد الزيادة التي فرضتها فرنسا على أسعار الوقود، تتواصل الاحتجاجات في فرنسا منذ السبت الماضي، وقد خلفت حتى الآن قتيلاً واحداً وأكثر من 400 إصابة.

حيث أغلق محتجون الطرقات بسياراتهم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية، مضيفة بأن مثل هذه الاحتجاجات شهدتها المدن الكبرى مثل بوردو، وتولوز، وليون.

وصرح منظمو الاحتجاجات، الذين أُطلق عليهم “أصحاب السترات الصفراء” بأنهم في انتظار إجراء من الحكومة الفرنسية بهدف تسوية الأزمة، مطالبين بضرورة عقد لقاء بين ممثلي أصحاب “السترات الصفراء” والحكومة، في قصر الإليزيه.

وانطلقت الاحتجاجات في فرنسا يوم السبت الماضي، إثر إعلان الحكومة عن زيادات في أسعار المحروقات، وشارك فيها نحو 300 ألف متظاهر.