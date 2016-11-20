«300» كغ من الذهب نقلت من والى القامشلي ومثلها من دبي بقصد التصنيع

كشف نقيب الصاغة غسان جزماتي عن كميات الذهب التي تم نقلها للقامشلي من دمشق منذ بداية الموافقة الجديدة وحتى الاسبوع الحالي، معتبراً أنها كميات معقولة بالنظر الى الطلب الشديد الذي شهدته أسواق المدينة.

وبحسب جزماتي فقد بلغ إجمالي هذه الكميات نحو 300 كيلو غرام توزعت ما بين 100 كيلو غرام خلال الاسبوعين الاولين و25 كيلو غراماً خلال الاسبوع المنصرم، مبيناً ان تباين هذه الكميات مسألة طبيعية تبعاً لتراجع الطلب على الذهب في اسواق القامشلي بعد ضخ كميات كبيرة منه في اسواق المدينة وإشباع الطلب عليه وبالتالي باتت طلبات شراء الذهب أكثر توازنا من ذي قبل بعد توافر المادة في الأسواق.‏

وفيما يتعلق بالإدخال المؤقت للذهب من الخارج وإعادة تصديره بعد تصنيعه كشف جزماتي “بحسب صحيفة الثورة” أن كميات الذهب التي تم تصنيعها وإخراجها مجدداً بلغت ما ينوف على 300 كيلو غرام منذ السماح بهذه الالية قبل ما ينوف على السنة، لافتاً الى أن الذهب المدخل إلى سورية مؤقتا بغرض التصنيع يأتي من دبي على سبيل الحصر بالنظر إلى أن الغالبية العظمى من كبار الصاغة فيها من السوريين، كما أن الذهب السوري من وإلى دبي معفى من الرسم الجمركية والضرائب وسواها.‏

وعن أسعار الذهب في الأسواق المحلية قال جزماتي إن غرام الذهب سجل انخفاضاً لا يقل عن 300 ليرة سورية نتيجة للانخفاض المسجل عالمياً على سعر الاونصة الذهبية والبالغ نحو 35 دولاراً حيث وصل سعرها إلى 1208 دولارات، مبيناً أن غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً قد سجل يوم أمس سعر 18500 ليرة في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً يوم أمس 15857 ليرة، كما بلغ سعر الليرة الذهبية السورية 153 ألف ليرة، كما سجلت الأونصة الذهبية السورية سعر 675 ألف ليرة، وسعر الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 22 قيراطاً 161 ألف ليرة في حين بلغ سعر الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 21 قيراطاً 153 ألف ليرة.‏