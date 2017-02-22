“300” مليون ليرة قيمة المنح الإنتاجية الداعمة للمشروعات الزراعية باللاذقية

تصل القيمة الإجمالية للمنح التنموية الإنتاجية المدرجة في خطة العام الحالي في اللاذقية من خلال مديرية الزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 300 مليون ليرة لتأمين مصادر دخل للأسر المستفيدة من هذه المنح.

وذكر المهندس منذر خيربك مدير زراعة اللاذقية لـ “البعث ميديا ” أنه تمّ خلال العام الماضي توزيع منح إنتاجية بقيمة 70 مليون ليرة من المنح الإنتاجية شملت بشكل أساسي الزراعات والحدائق المنزلية وتربية الثروة الحيوانية وعزّاقات زراعية وأجهزة رش ومبيدات زراعية.

وبين خيربك أنه تمّ اعتماد مبدأ تنويع أشكال المنح الإنتاجية في القرية الواحدة لتحقيق تكامل الاحتياجات الغذائية والتنموية في عدة قطاعات في القرية الواحدة بحيث تتشكل في القرية الواحدة حزمة مشروعات متنوعة ليكون هناك تكامل منفعة في إطار تشاركي، بما يؤسس لقيام مشروعات تنموية صغيرة ولاسيما في الأراضي الزراعية في ريف اللاذقية الشمالي.

كما يمكن “بحسب خيربك” المزارعين من تدوير عجلة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتوفير كل مستلزمات العملية الإنتاجية وفي نفس الوقت مساعدة المزارعين والمنتجين في تسويق منتجاتهم ومحاصيلهم الزراعية بالتوازي تماما مع إطلاق حزمة جديدة من مشروعات تنمية المرأة الريفية التي حققت مؤشرات تنموية متميزة في الإنتاج والتسويق من خلال تأهيل وتدريب أكثر من 10 آلاف سيدة في برامج تنمية المرأة الريفية وإكسابهن مهارات وخبرات تخصصية في الإنتاج والتسويق الزراعي.

البعث ميديا- اللاذقية: مروان حويجة