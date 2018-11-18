3000 طالب إلى تصفيات المرحلة الثالثة من منافسات الأولمبياد العلمي السوري

أعلنت هيئة التميز والإبداع اليوم تأهل 3 آلاف و65 طالبا وطالبة من الصف الأول الثانوي من مختلف المحافظات إلى تصفيات المرحلة الثالثة من منافسات الأولمبياد العلمي السوري 2018-2019 بمواد “الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية وعلم الأحياء”.

وحددت الهيئة في إعلانها اليوم موعد تصفيات المرحلة الثالثة على مستوى المحافظات من منافسات موسم الأولمبياد العلمي السوري يوم الأحد 25-11-2018.

وكانت الهيئة أجرت في الحادي عشر من الشهر الجاري بالتعاون مع وزارة التربية اختبارات المرحلة الثانية من المنافسات على مستوى المناطق بنفس التاريخ والتوقيت في جميع المحافظات ضمن تجمعات جغرافية محددة ولمدة ساعتين بهدف اكتشاف قدرات الذكاء والتحليل والاستنتاج عند الطلاب المشاركين من خلال أسئلة شاملة تم وضعها من اللجان العلمية المركزية بالأولمبياد العلمي السوري.

وتقام منافسات الأولمبياد العلمي السوري بطريقة هرمية ومتتالية تبدأ بالمدارس ثم على مستوى المناطق وبعدها على مستوى المحافظات ثم على مستوى سورية لتبدأ بعدها رحلة التأهيل والتدريب بدءاً من المحافظات وصولاً إلى التدريب المركزي من خلال الملتقى العلمي الذي يقام بدمشق في صيف كل عام استعداداً للمشاركات العالمية.