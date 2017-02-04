اتحاد الصحفيين ينظم منتدى “المراسل الحربي شريك بالانتصار” في حلب

ينظم اتحاد الصحفيين، يوم الاحد، المنتدى الإعلامي “المراسل الحربي شريك بالانتصار” وذلك على مسرح نقابة الفنانين بحلب ، وسيتم خلاله تكريم عدد من الصحفيين والمراسلين الحربيين والمؤسسات الإعلامية.

ويم السبت، أكد رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبدالنور خلال لقائه الصحفيين العاملين والمتقاعدين ومراسلي وسائل الإعلام في حلب إلى أن صمود أبناء حلب ووقوفهم إلى جانب أبطال الجيش العربي السوري ساهم في تحقيق النصر، مستعرضا ما يقوم به الاتحاد من أنشطة وإجراءات لتطوير واقع الصحافة وخاصة تعديل النظام الداخلي للاتحاد. إضافة إلى تطوير العمل الإعلامي الأمر الذي يحتاج تكاتف جميع الجهود.

وطالب الصحفيون خلال اللقاء بتأمين مقر لفرع اتحاد الصحفيين في حلب وزيادة سقف صندوق الضمان الصحي ومعاملة الصحافة على أنها مهنة إبداعية وإشراك الصحفيين من المحافظات بالدورات وورشات العمل التي تقام في العاصمة وزيادة الاهتمام بهم وتلبية مطالبهم ومعالجة همومهم وحماية الصحفيين.