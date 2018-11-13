34 مليار دولار فائض الميزان التجاري الصيني في أيلول

سجل الفائض في الميزان التجاري الصيني رقماً قياسياً جديداً في أيلول الماضي تجاه الولايات المتحدة، بالرغم من فرض الرئيس الأمريكي ترامب رسوماً جمركية مشددة على صادرات بكين

وبعدما حقق الفائض الصيني تجاه الولايات المتحدة رقماً قياسياً في آب بلغ 31,05 مليار دولار، أظهرت الأرقام الصادرة مؤخراً، عن الجمارك الصينية، أنه ازداد في شهر أيلول الماضي ليصل إلى 34,13 مليار دولار، وهذا ما يهدد بتأجيج غضب ترامب، الذي أعلن أن الصين «تعتقد أن الأمريكيين أغبياء» مهدداً مرة جديدة بتشديد العقوبات على ثاني أكبر اقتصاد في العالم وفرضت واشنطن في الأشهر الثلاثة الأخيرة رسوماً جمركية مشددة على بضائع صينية مستوردة بقيمة 250 مليار دولار في السنة، سعياً للضغط على بكين؛ لحملها على خفض فائضها التجاري ودخلت عقوبات تطول 200 مليار دولار من البضائع الصينية حيز التنفيذ في شهر أيلول الماضي وردت بكين بفرض رسوم جمركية مشددة على 110 مليارات دولار من البضائع الأمريكية خلال الأشهر الأخيرة؛ لكن الصين تستورد من الولايات المتحدة أقل بكثير مما تصدر إليها.