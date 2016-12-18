35 مليار دولار خسائر العراق بسبب “داعش”

قدر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، خسائر بلاده بسبب الإرهاب وسيطرة ما يسمى بـ”تنظيم الدولة الإسلامية” الإرهابي على عدد من المدن العراقية بنحو 35 مليار دولار.

وفي كلمة بمناسبة تأسيس حزب الدعوة الإسلامية، الذي ينتمي إليه قال العبادي السبت 17 ديسمبر/كانون الأول، إن تنظيم “داعش” الإرهابي قام بتدمير حقول النفط وخلط المياه بالنفط، وحرق الكبريت في نينوى، ودمر حتى الطبيعة.

وأضاف العبادي أن مجموع قيمة ما خربه هذا التنظيم في العراق حسب التقديرات الأولية يبلغ نحو 35 مليار دولار، فضلا عن أعمال الإرهاب والقتل الجماعي بحق المدنيين والأقليات.

ويعيش العراق أزمة مالية بسبب هبوط أسعار النفط، التي تعد المصدر الأساسي للميزانية، وارتفاع كلفة الحرب ضد تنظم “داعش” الإرهابي، الذي اجتاح شمال وغرب العراق في صيف العام 2014، مسيطرا حينها على ثلث مساحة العراق، لكن نفوذه بدأ يتراجع تدريجيا على مدى العامين الماضيين.

وأطلقت حكومة العراق في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي معركة تحرير الموصل، وفي إطارها تم تحرير عشرات القرى والبلدات، كما تمكنت القوات العراقية من دخول الموصل والسيطرة على عدد من أحيائها الشمالية الشرقية.