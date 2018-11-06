الشريط االاخباريعربي 356 دونماً من أراضي الفلسطينيين بالضفة يستولي عليها الاحتلال 2018/11/06 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet استولت سلطات الاحتلال على 356 دونما من أراضي الفلسطينيين بالقرب من قرية خلة مكحول في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية. مصادر محلية أفادت بأن سلطات الاحتلال ألصقت إخطارا بالاستيلاء على الأرض البالغة مساحتها 356 دونما في القرية. اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني لا تعليقات