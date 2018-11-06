356 دونماً من أراضي الفلسطينيين بالضفة يستولي عليها الاحتلال

استولت سلطات الاحتلال على 356 دونما من أراضي الفلسطينيين بالقرب من قرية خلة مكحول في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية.

مصادر محلية أفادت بأن سلطات الاحتلال ألصقت إخطارا بالاستيلاء على الأرض البالغة مساحتها 356 دونما في القرية.