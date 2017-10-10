أغلقت جلسة تداول سوق دمشق للأوراق المالية اليوم على حجم تداول قدره 17637 سهما موزعة على 33 صفقة بقيمة تداولات إجمالية بلغت 840ر8 ملايين ليرة وانخفض مؤشر السوق 23ر32 نقطة عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة 17ر3487 نقطة وبنسبة تغير سالبة قدرها 92ر0 بالمئة.

وبينما شهدت الجلسة تداول أسهم عشر شركات سجلت خمس شركات تراجعا على أسهمها وهي سهم بنك سورية الدولي الإسلامي بنسبة 99ر1 بالمئة وأغلق على سعر 484 ليرة وسهم بنك البركة 79ر1 بالمئة وأغلق على سعر 24ر743 ليرة وسهم بنك قطر الوطني بنسبة 96ر1 بالمئة وأغلق على سعر 414 ليرة وسهم بنك الشام بنسبة 96ر1 بالمئة وأغلق على سعر 75ر478 ليرة وسهم الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية بنسبة 98ر1 بالمئة وأغلق على سعر 284 ليرة.

ولم تسجل أسهم بنك سورية والخليج وفرنسبنك والشركة السورية الكويتية للتأمين والبنك العربي وشركة العقيلة للتأمين التكافلي أي تعديل على سعرها واغلقت مساوية لأسعار إغلاق جلسة التداول السابقة بينما لم تسجل الشركات الأخرى المدرجة في السوق أي تداول على أسهمها.

وكانت جلسة التداول السابقة ليوم أمس الاثنين سجلت حجم تداول قدره 76043 سهما موزعة على 130 صفقة بقيمة تداولات إجمالية بلغت 881ر34 مليون ليرة وأغلق المؤشر عند 40ر3519 نقطة.