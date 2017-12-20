السومة: لن أرحل عن الأهلي

رد اللاعب السوري ‏عمر السومة، مهاجم أهلي جدة، على الشائعات التي تحدثت عن رحيله عن صفوف فريقه السعودي، كما تحدث عن طموحه، خلال الفترة المقبلة.

وأكد النجم السوري الملقب بـ”العقيد”، خلال تصريحات متلفزة، أنه لا يفكر في الرحيل عن أهلي جدة، نافيا ما تردد في الآونة الأخيرة عن عدم شعوره بالراحة، كما تحدث عن الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

وأضاف السومة: “جميع اللاعبين يتمنون الاحتراف الخارجي، الاستقرار والراحة النفسية من العوامل الأساسية للنجاح، واجهتني بالفعل بعض المشاكل داخل الأهلي، ولكن نجحت في تجاوزها”.

وتابع: “أحرزت 4 بطولات مع الأهلي، طموحي يتمثل في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى المنافسة مع الكبار، في سباق الهدافين بالدوري السعودي”.

وأبدى السومة استياءه من الانتقادات التي توجه لمدرب الفريق، الأوكراني سيرغي ريبروف، قائلا: “بكل أمانة ريبروف مدرب مميز لكن التوفيق خاننا في بعض المباريات”.