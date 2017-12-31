الرئيس عباس: المؤامرة على القدس لن تمر

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن المؤامرة على مدينة القدس المحتلة لن تمر وان الشعب الفلسطيني لن يسمح لأحد بأن يمس حقوقه وثوابته الوطنية.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن عباس قوله بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانطلاقة حركة فتح إن هناك خطوطا حمراء وثوابت تشكل الأساس في موقفنا ونلتزم بها ولا يمكن لأحد أن يتجاوزها، مشددا على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا على أساس قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد جميعها على “إقامة دولة فلسطين على حدود 1967 والقدس الشرقية بحدودها الكاملة عاصمة لها.

وأشار عباس إلى أن تحقيق السلام مرهون بإنهاء إسرائيل لاحتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية وحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194 ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله أولاً وقبل كل شيء.

وأضاف عباس: بعد مضي قرن من الزمان على وعد بلفور الغادر والظالم وانقضاء سبعة عقود على النكبة وخمسين عاماً على احتلال “إسرائيل” لما تبقى من أرض فلسطين نواجه تحدياً جديداً تقوده الولايات المتحدة الأميركية انحيازا ودعماً لإسرائيل قوة الاحتلال بالاعتداء على مكانة القدس ووضعها القانوني والتاريخي وبذلك تكون الولايات المتحدة قد خالفت القانون الدولي والشرعية الدولية وفقدت أهليتها كوسيط في عملية السلام.

وجدد عباس التأكيد على مواصلة العمل لتوحيد الشعب الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام وصولاً لسلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد مطمئنا أبناء الشعب بأن السير في درب المصالحة يتم بخطوات واثقة وحثيثة.